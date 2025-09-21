JEP 2025 Gare de Gouarec Rue de la Gare Gouarec

Rue de la Gare Ancienne gare Gouarec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Animation à la Gare de Gouarec.

Le Réseau Breton, Un siècle d’histoire visite guidée, présentation du matériel, aller/retour

en train.

De 15h à 17h.

Sur réservation 07 89 40 72 61

Org. La Gare de Gouarec .

Rue de la Gare Ancienne gare Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 40 72 61

