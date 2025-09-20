JEP 2025 GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine

JEP 2025 GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

Cabrespine Aude

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées du patrimoine, offrez-vous une immersion spectaculaire au cœur du Gouffre Géant de Cabrespine…

Avec notre visite audioguidée, explorez librement les merveilles souterraines, à votre rythme

– Frissonnez sur le Balcon de Verre, suspendu dans le vide, qui fête ses 10 ans

– Émerveillez-vous devant les concrétions spectaculaires du belvédère des disques

– Pénétrez dans la mystérieuse Salle Rouge, parée de cristaux d’aragonite

– Et soyez parmi les premiers à découvrir la Galerie des Cristaux, notre nouveauté 2025

Une aventure minérale inoubliable, entre vertige, beauté et liberté.

Accessible à tous, tout le week-end.

Horaires et infos Ouvert de 11h00 à 17h30 (places limitées, réservation conseillée).

.

Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20

English :

For Heritage Days, treat yourself to a spectacular immersion in the heart of the Gouffre Géant de Cabrespine?

With our audio tour, explore the underground wonders at your own pace:

? Shiver on the Balcon de Verre, suspended in the void, which is celebrating its 10th anniversary

? Marvel at the spectacular concretions at the belvedere des disques

? Enter the mysterious Salle Rouge, adorned with aragonite crystals?

? And be among the first to discover the Galerie des Cristaux, our new feature for 2025

An unforgettable mineral adventure of vertigo, beauty and freedom.

Open to all, all weekend long.

Times and details: Open from 11.00 a.m. to 5.30 p.m. (places limited, booking recommended).

German :

Gönnen Sie sich an den Tagen des Kulturerbes einen spektakulären Einblick in den Gouffre Géant de Cabrespine?

Mit unserer Audioführung können Sie die unterirdischen Wunder in Ihrem eigenen Tempo erkunden:

? Frösteln Sie auf dem Glasbalkon, der in der Luft hängt und sein 10-jähriges Bestehen feiert

? Staunen Sie über die spektakulären Konkretionen des Belvedere des disques?

? Betreten Sie den geheimnisvollen Roten Saal, der mit Aragonitkristallen geschmückt ist

? Und gehören Sie zu den Ersten, die die Kristallgalerie, unsere Neuheit 2025, entdecken

Ein unvergessliches Mineralienabenteuer zwischen Schwindel, Schönheit und Freiheit.

Das ganze Wochenende für alle zugänglich.

Öffnungszeiten & Infos: Geöffnet von 11:00 bis 17:30 Uhr (begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen).

Italiano :

Per le Giornate del Patrimonio, regalatevi un’immersione spettacolare nel cuore del Gouffre Géant de Cabrespine?

Partecipate alla nostra visita audio-guidata ed esplorate le meraviglie sotterranee al vostro ritmo:

? Rabbrividite sul Balcon de Verre, sospeso nel vuoto, che festeggia il suo 10° anniversario

? Ammirate le spettacolari concrezioni del Punto di vista del Disco

? Entrare nella misteriosa Sala Rossa, ornata di cristalli di aragonite?

? Ed essere tra i primi a scoprire la Galerie des Cristaux, la nostra novità per il 2025

Un’indimenticabile avventura minerale all’insegna della vertigine, della bellezza e della libertà.

Aperta a tutti, per tutto il fine settimana.

Orari e dettagli: apertura dalle 11.00 alle 17.30 (i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione).

Espanol :

Para las Jornadas del Patrimonio, regálese una espectacular inmersión en el corazón del Gouffre Géant de Cabrespine?

Realice nuestra visita audioguiada y explore las maravillas subterráneas a su ritmo:

? Estremézcase en el Balcón de Verre, suspendido en el vacío, que celebra su 10º aniversario

? Maravíllese ante las espectaculares concreciones del Mirador del Disco

? Entre en la misteriosa Habitación Roja, adornada con cristales de aragonito ?

? Y sea de los primeros en descubrir la Galerie des Cristaux, nuestra novedad para 2025

Una inolvidable aventura mineral de vértigo, belleza y libertad.

Abierto a todos, todo el fin de semana.

Horarios y detalles: Abierto de 11.00 a 17.30 h (plazas limitadas, se recomienda reservar).

