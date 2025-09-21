JEP 2025 GROTTE DE LIMOUSIS NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL Limousis

JEP 2025 GROTTE DE LIMOUSIS NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL

51, chemin de la grotte Limousis Aude

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite du nouvel espace d’accueil de la grotte conçu pour un confort de visite en toute saison et une vue à 360 degrés totalement vitrée pour une vision à couper le souffle.

Indépendant des visites de la grotte.

51, chemin de la grotte Limousis 11600 Aude Occitanie +33 4 68 76 96 63 grottelimousis@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, enjoy a visit to the cave’s new reception area, designed to make visiting the cave a comfortable experience whatever the season, with a breathtaking 360-degree view through glass.

Independent of cave tours.

German :

Genießen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine Besichtigung des neuen Empfangsbereichs der Höhle, der für einen komfortablen Besuch zu jeder Jahreszeit konzipiert wurde und eine vollständig verglaste 360-Grad-Aussicht für einen atemberaubenden Anblick bietet.

Unabhängig von den Besuchen der Höhle.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la nuova area di accoglienza della grotta, progettata per rendere la vostra visita più confortevole in qualsiasi stagione, con una vista mozzafiato a 360 gradi attraverso le vetrate.

Indipendente dalle visite alle grotte.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la nueva recepción de la cueva, diseñada para hacer más cómoda su visita en cualquier época del año, con una impresionante vista de 360 grados a través del cristal.

Independiente de las visitas a la cueva.

