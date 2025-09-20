JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire Montsec
JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire Montsec samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire
Montsec Meuse
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
20 et 21 septembre Cimetière américain de Thiaucourt & Monument américain de Montsec
Journées européennes du patrimoine
Exposition photo sur le thème de l’architecture
Au moyen de clichés avant/après , l’exposition invite à découvrir l’évolution de ces sites.
De 9h à 17h entrée libre, sans réservationTout public
Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@ambc.gov
English :
september 20 and 21 ? Thiaucourt American Cemetery & Montsec American Monument
European Heritage Days
Photo exhibition on the theme of architecture:
Using « before/after » shots, the exhibition invites visitors to discover the evolution of these sites.
9 a.m. to 5 p.m. ? free admission, no reservation required
German :
20. und 21. September ? Amerikanischer Friedhof in Thiaucourt & Amerikanisches Monument in Montsec
Europäische Tage des Kulturerbes
Fotoausstellung zum Thema Architektur
Anhand von Vorher-Nachher-Aufnahmen lädt die Ausstellung dazu ein, die Entwicklung dieser Stätten zu entdecken.
Von 9 bis 17 Uhr ? freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich
Italiano :
20 e 21 settembre? Cimitero americano di Thiaucourt e monumento americano di Montsec
Giornate del patrimonio europeo
Mostra fotografica sul tema dell’architettura:
Utilizzando scatti « prima e dopo », la mostra invita i visitatori a scoprire l’evoluzione di questi siti.
Dalle 9.00 alle 17.00 ? Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione
Espanol :
20 y 21 de septiembre ? Cementerio americano de Thiaucourt y monumento americano del Montsec
Jornadas Europeas del Patrimonio
Exposición fotográfica sobre el tema de la arquitectura:
A través de imágenes de « antes y después », la exposición invita a los visitantes a descubrir la evolución de estos lugares.
De 9.00 a 17.00 horas Entrada gratuita, sin reserva previa
