JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire Montsec

JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire Montsec samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire

Montsec Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :
2025-09-20

20 et 21 septembre Cimetière américain de Thiaucourt & Monument américain de Montsec

Journées européennes du patrimoine

Exposition photo sur le thème de l’architecture
Au moyen de clichés avant/après , l’exposition invite à découvrir l’évolution de ces sites.

De 9h à 17h entrée libre, sans réservationTout public
0  .

Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 3 83 80 01 01  saint-mihiel@ambc.gov

English :

september 20 and 21 ? Thiaucourt American Cemetery & Montsec American Monument

European Heritage Days

Photo exhibition on the theme of architecture:
Using « before/after » shots, the exhibition invites visitors to discover the evolution of these sites.

9 a.m. to 5 p.m. ? free admission, no reservation required

German :

20. und 21. September ? Amerikanischer Friedhof in Thiaucourt & Amerikanisches Monument in Montsec

Europäische Tage des Kulturerbes

Fotoausstellung zum Thema Architektur
Anhand von Vorher-Nachher-Aufnahmen lädt die Ausstellung dazu ein, die Entwicklung dieser Stätten zu entdecken.

Von 9 bis 17 Uhr ? freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich

Italiano :

20 e 21 settembre? Cimitero americano di Thiaucourt e monumento americano di Montsec

Giornate del patrimonio europeo

Mostra fotografica sul tema dell’architettura:
Utilizzando scatti « prima e dopo », la mostra invita i visitatori a scoprire l’evoluzione di questi siti.

Dalle 9.00 alle 17.00 ? Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione

Espanol :

20 y 21 de septiembre ? Cementerio americano de Thiaucourt y monumento americano del Montsec

Jornadas Europeas del Patrimonio

Exposición fotográfica sobre el tema de la arquitectura:
A través de imágenes de « antes y después », la exposición invita a los visitantes a descubrir la evolución de estos lugares.

De 9.00 a 17.00 horas Entrada gratuita, sin reserva previa

L’événement JEP 2025 Hier et aujourd’hui, l’architecture au service de la mémoire Montsec a été mis à jour le 2025-08-22 par OT COEUR DE LORRAINE