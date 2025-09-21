JEP 2025 Histoire des ponts et passerelles sur le Cher à Montluçon Départ du Pont des Iles Montluçon

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Déambulation d’amont en aval, le long du Cher qui traverse la ville de Montluçon. Prévoir des chaussures de marche. Histoire des ponts et passerelles depuis le pont des Iles jusqu’à la passerelle de la glacerie.

Départ du Pont des Iles Déambulation le long du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 14 91 00

English :

Wander from upstream to downstream, along the Cher, which flows through the town of Montluçon. Bring walking shoes. History of bridges and footbridges from the Pont des Iles to the Passerelle de la Glacerie.

German :

Wanderung von flussaufwärts nach flussabwärts, entlang des Flusses Cher, der durch die Stadt Montluçon fließt. Wanderschuhe mitbringen. Geschichte der Brücken und Stege von der Pont des Iles bis zur Passerelle de la glacerie.

Italiano :

Passeggiate da monte a valle lungo lo Cher, che attraversa la città di Montluçon. Portare scarpe da trekking. Storia dei ponti e delle passerelle dal Pont des Iles alla Passerelle de la Glacerie.

Espanol :

Pasee río arriba y río abajo por el Cher, que atraviesa la ciudad de Montluçon. Llevar calzado de senderismo. Historia de los puentes y pasarelas desde el Pont des Iles hasta la Passerelle de la Glacerie.

