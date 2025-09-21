JEP 2025 HISTOIRE ET VISITE DU CHÂTEAU DE PUICHÉRIC Puichéric

2 Rue de l’Église Puichéric Aude

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Le château féodal de Puichéric, situé au cœur du village, partage son emplacement avec l’église. Sa construction s’est étendue du début du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Témoin de l’histoire cathare, il fut malheureusement incendié par le Prince Noir en 1355. Par la suite, Pierre-Paul Riquet l’a occupé pendant la construction du Canal du Midi, tandis que sa belle-fille, Marie-Louise de Montaigne, connue sous le nom de Présidente Riquet , l’a acheté et y a résidé pendant plus de 30 ans.

D’importants travaux de restauration ont été réalisés au début du XXe siècle.

En 1991, le château est tombé dans un profond sommeil, les propriétaires se rendant sur place uniquement pour entretenir le jardin suspendu et récupérer l’eau des gouttières.

Vingt ans plus tard, des travaux d’urgence ont été entrepris, suivis de l’aménagement de cinq chambres d’hôtes.

20 personnes maximum par séance. Gratuit. Réservation obligatoire.

Parking face à l’enclos sous les remparts du château.

2 Rue de l’Église Puichéric 11700 Aude Occitanie +33 6 02 33 74 29 contact@chateaudepuicheric.fr

English :

Puichéric’s feudal castle, located in the heart of the village, shares its site with the church. It was built between the early 13th and 18th centuries. A witness to Cathar history, it was unfortunately burnt down by the Black Prince in 1355. Pierre-Paul Riquet subsequently occupied it during the construction of the Canal du Midi, while his daughter-in-law, Marie-Louise de Montaigne, known as « Présidente Riquet », bought it and lived there for over 30 years.

Extensive restoration work was carried out in the early 20th century.

In 1991, the château fell into a deep slumber, the owners visiting the site only to maintain the hanging garden and collect water from the gutters.

Twenty years later, emergency work was undertaken, followed by the creation of five guest rooms.

maximum 20 people per session. Free admission. Reservations required.

Parking opposite the enclosure under the castle ramparts.

German :

Das feudale Schloss von Puichéric liegt im Herzen des Dorfes und teilt sich den Platz mit der Kirche. Es wurde vom Anfang des 13. bis zum 18. Jahrhundert erbaut. Als Zeugnis der katharischen Geschichte wurde sie 1355 vom Schwarzen Prinzen niedergebrannt. Danach wurde es von Pierre-Paul Riquet während des Baus des Canal du Midi bewohnt, während seine Schwiegertochter Marie-Louise de Montaigne, bekannt als « Präsidentin Riquet », es kaufte und über 30 Jahre lang dort wohnte.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt.

Im Jahr 1991 fiel das Schloss in einen tiefen Schlaf. Die Besitzer besuchten es nur, um den hängenden Garten zu pflegen und das Wasser aus den Regenrinnen aufzufangen.

Zwanzig Jahre später wurden Notstandsarbeiten durchgeführt, gefolgt von der Einrichtung von fünf Gästezimmern.

maximal 20 Personen pro Sitzung. Kostenlos. Reservierung erforderlich.

Parkplatz gegenüber dem Gehege unter den Burgmauern.

Italiano :

Il castello feudale di Puichéric, situato nel cuore del villaggio, condivide il sito con la chiesa. Fu costruito tra l’inizio del XIII e il XVIII secolo. Testimone della storia catara, fu purtroppo bruciato dal Principe Nero nel 1355. Pierre-Paul Riquet lo occupò successivamente durante la costruzione del Canal du Midi, mentre sua nuora, Marie-Louise de Montaigne, nota come « Présidente Riquet », lo acquistò e vi abitò per oltre 30 anni.

All’inizio del XX secolo furono eseguiti ampi lavori di restauro.

Nel 1991, il castello cadde in un sonno profondo, con i proprietari che visitavano il sito solo per mantenere il giardino pensile e raccogliere l’acqua dalle grondaie.

Vent’anni dopo sono stati intrapresi lavori di emergenza, seguiti dalla conversione di cinque camere per gli ospiti.

massimo 20 persone per sessione. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Parcheggio di fronte al recinto sotto i bastioni del castello.

Espanol :

El castillo feudal de Puichéric, situado en el corazón del pueblo, comparte su emplazamiento con la iglesia. Fue construido entre principios del siglo XIII y el siglo XVIII. Testigo de la historia cátara, fue desgraciadamente incendiado por el Príncipe Negro en 1355. Pierre-Paul Riquet la ocupó posteriormente durante la construcción del Canal du Midi, mientras que su nuera, Marie-Louise de Montaigne, conocida como « Présidente Riquet », la compró y vivió en ella durante más de 30 años.

A principios del siglo XX se llevaron a cabo importantes obras de restauración.

En 1991, el castillo cayó en un profundo letargo y los propietarios sólo lo visitaban para mantener el jardín colgante y recoger el agua de los canalones.

Veinte años más tarde, se emprendieron obras de emergencia, seguidas de la conversión de cinco habitaciones de huéspedes.

máximo 20 personas por sesión. Entrada gratuita. Imprescindible reservar.

Aparcamiento frente al recinto bajo las murallas del castillo.

