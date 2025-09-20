JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas
JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT
32 rue Conti Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
L’Hôtel d’Alfonce, Hôtel particulier du XVIIème siècle où Molière joua la comédie en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882
– Ouverture de l’Hôtel d’Alfonce
Hôtel particulier du XVIIème siècle où Molière a joué pour le Prince de Conti en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882.
Horaires
Samedi 10h00-13h00/15h00-19h00
Dimanche 10h-13h00/15h00-18h00
– La Limonaderie Aubert
L’Hôtel d’Alfonce c’est aussi une histoire de limonades l’histoire de la Limonaderie Maison Aubert présentée par Philippe Charleux conteur-comédien
Accès libre et Gratuit.
Horaires
Samedi 11h30
Dimanche 11h30
Animations proposées par Philippe Charleux, conteur. RDV devant le portail au 32 rue Conti
– La Limonaderie Aubert propose des jeux en bois avec Homo Ludens Associés
Jeux à disposition dans la Boutique Maison Aubert et les cours de l’Hôtel d’Alfonce
Accès libre et Gratuit.
Horaires
Samedi de 15 h 00 à 19 h 00
Dimanche de 15 h 00 à 18 h 00
#JEP .
32 rue Conti Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 09 52 04 78 marine@maison-aubert.fr
English : PÉZENAS TASTING SESSION AT THE PRIVATE MANSION « L’HÔTEL D’ALFONSE » EUROPEAN HERITAGE DAYS
The private mansion « L’hôtel d’Alfonse » is also a story of lemonade.
Tasting session hosted by the storyteller Philippe Charleux and Aubert lemonade. Saturday from 11am to noon; Sunday from 11am to 3pm.
Upon registration!
German :
Jahrhundert, in dem Molière im November 1655 eine Komödie aufführte und in dem der Limonadenhersteller Jules Aubert ab 1882 sein Geschäft aufbaute
Italiano :
L’Hôtel d’Alfonce, un palazzo del XVII secolo dove Molière rappresentò la sua commedia nel novembre del 1655 e dove Jules Aubert, un produttore di limonata, avviò la sua attività nel 1882
Espanol :
El Hôtel d’Alfonce, mansión del siglo XVII donde Molière representó su comedia en noviembre de 1655 y donde Jules Aubert, fabricante de limonada, instaló su negocio en 1882
L’événement JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE