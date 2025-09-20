JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas

JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT

32 rue Conti Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’Hôtel d’Alfonce, Hôtel particulier du XVIIème siècle où Molière joua la comédie en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882

– Ouverture de l’Hôtel d’Alfonce

Hôtel particulier du XVIIème siècle où Molière a joué pour le Prince de Conti en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882.

Horaires

Samedi 10h00-13h00/15h00-19h00

Dimanche 10h-13h00/15h00-18h00

– La Limonaderie Aubert

L’Hôtel d’Alfonce c’est aussi une histoire de limonades l’histoire de la Limonaderie Maison Aubert présentée par Philippe Charleux conteur-comédien

Accès libre et Gratuit.

Horaires

Samedi 11h30

Dimanche 11h30

Animations proposées par Philippe Charleux, conteur. RDV devant le portail au 32 rue Conti

– La Limonaderie Aubert propose des jeux en bois avec Homo Ludens Associés

Jeux à disposition dans la Boutique Maison Aubert et les cours de l’Hôtel d’Alfonce

Accès libre et Gratuit.

Horaires

Samedi de 15 h 00 à 19 h 00

Dimanche de 15 h 00 à 18 h 00

#JEP .

32 rue Conti Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 09 52 04 78 marine@maison-aubert.fr

English : PÉZENAS TASTING SESSION AT THE PRIVATE MANSION « L’HÔTEL D’ALFONSE » EUROPEAN HERITAGE DAYS

The private mansion « L’hôtel d’Alfonse » is also a story of lemonade.

Tasting session hosted by the storyteller Philippe Charleux and Aubert lemonade. Saturday from 11am to noon; Sunday from 11am to 3pm.

Upon registration!

German :

Jahrhundert, in dem Molière im November 1655 eine Komödie aufführte und in dem der Limonadenhersteller Jules Aubert ab 1882 sein Geschäft aufbaute

Italiano :

L’Hôtel d’Alfonce, un palazzo del XVII secolo dove Molière rappresentò la sua commedia nel novembre del 1655 e dove Jules Aubert, un produttore di limonata, avviò la sua attività nel 1882

Espanol :

El Hôtel d’Alfonce, mansión del siglo XVII donde Molière representó su comedia en noviembre de 1655 y donde Jules Aubert, fabricante de limonada, instaló su negocio en 1882

L’événement JEP 2025 HÔTEL D’ALFONCE ET LIMONADERIE MAISON AUBERT Pézenas a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE