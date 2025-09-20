JEP 2025 I Breizh Odyssée Landévennec
Place de la Mairie Landévennec Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Accès à tarif réduit. Tarif adulte 5 € valable à la journée, gratuité de 8 ans.
De 11h à 12h Les regards de Breizh (animation 15 min) à la rencontre de personnages qui ont faits l’Histoire de la Bretagne.
A 14 h Visite guidée de La Grande Histoire de la Bretagne, (visite guidée 1 h) Visite du centre d’interprétation en compagnie d’un guide conférencier.
De 16h à 18 h Les bâtisseurs de Breizh O, (jeu de société 15-20 min) En famille ou entre amis, venez bâtir la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui autour d’un jeu de société ludique et pédagogique.
Sur réservation au 02.98.23.63.05. RDV au Centre d’interprétation, 1 place de la Mairie. .
Place de la Mairie Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 23 63 05
