JEP 2025 I Breizh Odyssée Landévennec samedi 20 septembre 2025.

Place de la Mairie Landévennec Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Accès à tarif réduit. Tarif adulte 5 € valable à la journée, gratuité de 8 ans.

De 11h à 12h Les regards de Breizh (animation 15 min) à la rencontre de personnages qui ont faits l’Histoire de la Bretagne.

A 14 h Visite guidée de La Grande Histoire de la Bretagne, (visite guidée 1 h) Visite du centre d’interprétation en compagnie d’un guide conférencier.

De 16h à 18 h Les bâtisseurs de Breizh O, (jeu de société 15-20 min) En famille ou entre amis, venez bâtir la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui autour d’un jeu de société ludique et pédagogique.

Sur réservation au 02.98.23.63.05. RDV au Centre d’interprétation, 1 place de la Mairie. .

Place de la Mairie Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 23 63 05

