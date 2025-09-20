JEP 2025 I La patrimoine des landes Le Guern Crozon

Crozon Finistère

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Visite proposée par le Service Espaces Naturels de la Communauté de Communes

La lande est souvent perçue comme un paysage sauvage. Pourtant, certaines d'entre elles ont été façonnées par les hommes et portent encore la trace des pratiques agropastorales d'antan. Témoin des traditions et des légendes, cet habitat est rare et fait partie du patrimoine commun à protéger. Venez découvrir son histoire !

Horaire de 10h00 à 11h30.

Infos et réservations au 07 85 29 71 69 / gardelittoral@comcom-crozn.bzh

Rdv Parking du Guern Crozon .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69

