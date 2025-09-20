JEP 2025 I Visite-spectacle « Les secrets de la Tour Vauban » Camaret-sur-Mer

JEP 2025 I Visite-spectacle « Les secrets de la Tour Vauban » Camaret-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 I Visite-spectacle « Les secrets de la Tour Vauban »

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Quand la petite histoire rencontre la grande !

Suivez Jean Thomas, ancien ingénieur militaire au service du roi et de M. de Vauban et Charlotte Bourguignon, demoiselle de compagnie de la fille aînée du même Vauban, pour partager leurs souvenirs, leurs chansons et leur musique.

Pour que la Tour dorée n’ait plus de secrets pour vous !

Par la Cie Elekrobus Théâtre

Durée de visite 1h15 .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 I Visite-spectacle « Les secrets de la Tour Vauban » Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime