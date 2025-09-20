JEP 2025 I Visites libres de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer

JEP 2025 I Visites libres de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 I Visites libres de la Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Horaires Départs de visite à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 17h, gratuit, sur réservation.

02 98 27 91 12 | tourvauban@camaretsurmer.fr .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 I Visites libres de la Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime