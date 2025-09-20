JEP 2025 Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais Les Bains-Douches Montluçon
JEP 2025 Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais
Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais à faire en famille, à partir de 7 ans.
Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 11 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
Discover Montluçonnais heritage with a family treasure hunt, ages 7 and up.
German :
Jeu de Piste zur Entdeckung des Kulturerbes von Montluçonnais für die ganze Familie, ab 7 Jahren.
Italiano :
Scoprite il patrimonio del Montluçonnais con tutta la famiglia, a partire dai 7 anni.
Espanol :
Descubra el patrimonio montluçonnais con toda la familia, a partir de 7 años.
