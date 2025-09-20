JEP 2025 Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais Les Bains-Douches Montluçon

Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais à faire en famille, à partir de 7 ans.

Les Bains-Douches 18 avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 11 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

Discover Montluçonnais heritage with a family treasure hunt, ages 7 and up.

German :

Jeu de Piste zur Entdeckung des Kulturerbes von Montluçonnais für die ganze Familie, ab 7 Jahren.

Italiano :

Scoprite il patrimonio del Montluçonnais con tutta la famiglia, a partire dai 7 anni.

Espanol :

Descubra el patrimonio montluçonnais con toda la familia, a partir de 7 años.

