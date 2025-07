JEP 2025 LA BASILIQUE SAINT APHRODISE Béziers

JEP 2025 LA BASILIQUE SAINT APHRODISE

Place Saint-Aphrodise Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez la crypte, les nefs et le baldaquin en visite libre ou accompagnée, et profitez d’un concert le dimanche à 16h30.

Édifiée sur la grotte abritant la tombe de saint Aphrodise, évangélisateur et premier évêque de Béziers, la basilique ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez ses deux nefs, son baldaquin et sa crypte.

– Samedi et dimanche de 10h à 18h Visites libres ou accompagnées

– Dimanche de 16h30 à 18h concert de la chorale Plaisir de chœur .

Place Saint-Aphrodise Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Discover the crypt, naves and baldachin on a guided or self-guided tour, and enjoy a concert on Sunday at 4:30pm.

German :

Entdecken Sie die Krypta, die Kirchenschiffe und den Baldachin bei einer freien oder geführten Besichtigung und genießen Sie ein Konzert am Sonntag um 16:30 Uhr.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata o autonoma della cripta, delle navate e del baldacchino, e godetevi un concerto domenica alle 16.30.

Espanol :

Realice una visita guiada o autoguiada por la cripta, las naves y el baldaquino, y disfrute de un concierto el domingo a las 16.30 horas.

