JEP 2025 La belle étoile Temple protestant Saintes
JEP 2025 La belle étoile Temple protestant Saintes samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 La belle étoile
Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine, La belle étoile fête ses 5 ans. Venez la découvrir au cours des visites et du concert événement.
.
Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92 contact@belle-etoile-saintes.com
English :
On the occasion of Heritage Days, La belle étoile celebrates its 5th anniversary. Come and discover it during tours and the concert event.
German :
Anlässlich der Tage des offenen Denkmals feiert La belle étoile sein fünfjähriges Bestehen. Entdecken Sie sie während der Besichtigungen und des Eventkonzerts.
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, La belle étoile festeggia il suo 5° anniversario. Venite a scoprirla durante le visite e il concerto.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, La belle étoile celebra su 5º aniversario. Venga a descubrirla durante las visitas y el concierto.
L’événement JEP 2025 La belle étoile Saintes a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge