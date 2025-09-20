JEP 2025 La belle étoile Temple protestant Saintes

JEP 2025 La belle étoile Temple protestant Saintes samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 La belle étoile

Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, La belle étoile fête ses 5 ans. Venez la découvrir au cours des visites et du concert événement.

Temple protestant 2 cours reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92 contact@belle-etoile-saintes.com

English :

On the occasion of Heritage Days, La belle étoile celebrates its 5th anniversary. Come and discover it during tours and the concert event.

German :

Anlässlich der Tage des offenen Denkmals feiert La belle étoile sein fünfjähriges Bestehen. Entdecken Sie sie während der Besichtigungen und des Eventkonzerts.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, La belle étoile festeggia il suo 5° anniversario. Venite a scoprirla durante le visite e il concerto.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, La belle étoile celebra su 5º aniversario. Venga a descubrirla durante las visitas y el concierto.

L’événement JEP 2025 La belle étoile Saintes a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge