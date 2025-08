JEP 2025 LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS Béziers

JEP 2025 LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS

Rue du 4 Septembre Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ancienne église d’un couvent partiellement détruit à la Révolution, la chapelle étonne par l’ampleur de ses volumes. Elle abrite une fresque en trompe-l’œil sur le mur du chœur et une maquette de navire du XVIIIe siècle, offerte au XIXe par un tonnelier en guise d’ex-voto. Un lieu chargé d’histoire, où l’art et la mémoire dialoguent avec sobriété. .

Rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

The chapel of a former convent, it impresses with its trompe-l?il fresco and 18th-century model ship, a cooper?s ex-voto. A place steeped in history.

German :

Die Kapelle eines ehemaligen Klosters beeindruckt durch ihre Trompe-l’il-Fresken und ihr Schiffsmodell aus dem 18. Jahrhundert, das als Votivgabe eines Küfers dient. Ein geschichtsträchtiger Ort.

Italiano :

Cappella di un ex convento, colpisce per il suo affresco trompe-l’il e per il modello di una nave del XVIII secolo, ex voto di un bottaio. Un luogo ricco di storia.

Espanol :

Capilla de un antiguo convento, impresiona por su fresco en trampantojo y su maqueta de un barco del siglo XVIII, exvoto de un tonelero. Un lugar cargado de historia.

