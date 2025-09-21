JEP 2025 : La mairie-annexe du 14e arrondissement : un riche ensemble Art déco Mairie annexe du 14e arrondissement Paris

En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris consacre le triomphe d’un nouveau style, l’Art Déco, qui se diffuse à travers le monde entier. Inaugurée en 1936, la mairie annexe du 14e arrondissement est un véritable fleuron de ce courant artistique. La salle des fêtes, accessible par un monumental escalier d’honneur, constitue le point d’orgue de cet ensemble raffiné. Son vaste volume modulable est ponctué de décors peints rendant hommage à la vie du 14e arrondissement et aux activités faisant son identité : sa vocation sanitaire et sociale, son passé ouvrier ou encore sa concentration en artistes et savants. L’ossature en béton armé de l’édifice, revêtu de briques rouges, permet d’y distribuer un programme original pour l’époque, offrant aux habitants du quartier des services inédits : dispensaire, tribunal d’instance, services sociaux et même une bibliothèque municipale.

La visite permettra de découvrir tous ces aspects du monument, inscrit en totalité au titre des Monuments historiques depuis 2012. Elle sera commentée par un conservateur de la Ville de Paris.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir la mairie-annexe du 14e arrondissement !

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h30 à 15h30

gratuit

Places limitées

Tout public.

Mairie annexe du 14e arrondissement 26 rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

