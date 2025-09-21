JEP 2025 LA MAISON DES ARTS ET DE LA NATURE ART ET PAYSAGES AU BORD DU CANAL DU MIDI parking à l’Espace Michel Escande Villesèquelande
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Du village de Villesèquelande jusqu’au canal, suivez le sentier des Arts’bres et découvrez un dialogue poétique entre nature et création
Sur le sentier sculptures de Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi et photos grand format de Hervé Baïs
Dans la maison éclusière gravures de Juliana Gomez Montes Loubes, dessins et encres de Eela Laitinen, photos encadrées de Hervé Baïs
Entrée libre de 10h à 17h
Profitez aussi du café-librairie sur place romans, albums jeunesse, documentaires sur la nature et le canal, coin bibliothèque nature et espace pique-nique dans un cadre paisible.
Accès
Pour préserver le site, l’accès se fait à pied, à vélo ou en péniche.
️ Parking à l’Espace Michel Escande de Villesèquelande
(Prévoir 10 minutes de marche, chaussures adaptées)
♿ Pour les personnes à mobilité réduite 06 88 64 12 38
Plus d’infos
Accessibilité
Handicap moteur
Informations
Gratuit. Prévoir des chaussures confortables pour se rendre sur le site.
parking à l’Espace Michel Escande Ecluse de Villesèque Villesèquelande 11170 Aude Occitanie +33 6 88 64 12 38
English :
From the village of Villesèquelande to the canal, follow the Arts?bres trail and discover a poetic dialogue between nature and creation:
On the path: sculptures by Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi and large-format photos by Hervé Baïs
In the lockhouse: engravings by Juliana Gomez Montes Loubes, drawings and inks by Eela Laitinen, framed photos by Hervé Baïs
Free admission from 10 a.m. to 5 p.m
Take advantage of the on-site café-library: novels, children’s books, nature and canal documentaries, « nature » library corner and picnic area in a peaceful setting.
Access
To preserve the site, access is by foot, bike or barge.
?? Parking at Espace Michel Escande in Villesèquelande
(10-minute walk, suitable footwear required)
? For people with reduced mobility: 06 88 64 12 38
More info
Accessibility
Motor disability
Information
Free admission. Please wear comfortable shoes.
German :
Vom Dorf Villesèquelande bis zum Kanal folgen Sie dem Kunstpfad und entdecken Sie einen poetischen Dialog zwischen Natur und Schöpfung:
Auf dem Pfad: Skulpturen von Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi und großformatige Fotos von Hervé Baïs
Im Schleusenhaus: Radierungen von Juliana Gomez Montes Loubes, Zeichnungen und Tinte von Eela Laitinen, gerahmte Fotos von Hervé Baïs
Freier Eintritt von 10 bis 17 Uhr
Nutzen Sie auch das Büchercafé vor Ort: Romane, Kinderalben, Dokumentarfilme über die Natur und den Kanal, « Natur »-Bibliotheksecke und Picknickbereich in einer friedlichen Umgebung.
Zugang
Um den Ort zu schützen, ist der Zugang nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Hausboot möglich.
?? Parkplatz am Espace Michel Escande in Villesèquelande
(10 Minuten Fußweg, geeignetes Schuhwerk)
? Für Personen mit eingeschränkter Mobilität: 06 88 64 12 38
Weitere Informationen
Barrierefreiheit
Motorische Behinderung
Informationen
Kostenlos. Bequeme Schuhe für den Weg zum Gelände mitbringen.
Italiano :
Dal villaggio di Villesèquelande al canale, seguite il sentiero delle Arts?bres e scoprite un dialogo poetico tra natura e creazione:
Sul sentiero: sculture di Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi e foto di grande formato di Hervé Baïs
Nella casa della serratura: incisioni di Juliana Gomez Montes Loubes, disegni e inchiostri di Eela Laitinen, foto incorniciate di Hervé Baïs
Ingresso libero dalle 10.00 alle 17.00
Approfittate del caffè-biblioteca in loco: romanzi, libri per bambini, documentari sulla natura e sui canali, angolo biblioteca naturale e area picnic in un ambiente tranquillo.
Accesso
Per preservare il sito, l’accesso avviene a piedi, in bicicletta o in chiatta.
?? Parcheggio dell’Espace Michel Escande a Villesèquelande
(10 minuti a piedi, con calzature adatte)
? Per le persone a mobilità ridotta: 06 88 64 12 38
Per saperne di più
Accessibilità
Disabilità motoria
Informazioni
Ingresso libero. Portare scarpe comode al sito.
Espanol :
Desde el pueblo de Villesèquelande hasta el canal, siga el sendero de las Arts?bres y descubra un diálogo poético entre naturaleza y creación:
En el sendero: esculturas de Chamokeur, Anne Sarda, Robert Cros, Véronique Matteudi y fotografías de gran formato de Hervé Baïs
En la esclusa: grabados de Juliana Gomez Montes Loubes, dibujos y tintas de Eela Laitinen, fotos enmarcadas de Hervé Baïs
Entrada gratuita de 10.00 a 17.00 h
Disfrute de la cafetería-biblioteca del recinto: novelas, libros infantiles, documentales sobre la naturaleza y el canal, rincón de biblioteca de naturaleza y zona de picnic en un entorno tranquilo.
Acceso
Para preservar el lugar, el acceso se realiza a pie, en bicicleta o en barcaza.
?? Aparcamiento del Espace Michel Escande en Villesèquelande
(10 minutos a pie, calzado adecuado)
? Para personas con movilidad reducida: 06 88 64 12 38
Para saber más
Accesibilidad
Discapacidad motriz
Información
Entrada gratuita. Llevar calzado cómodo al recinto.
