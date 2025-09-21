JEP 2025 l’architecture et eco-construction Rue des Colombiers Blaignan-Prignac

JEP 2025 l’architecture et eco-construction Rue des Colombiers Blaignan-Prignac dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 l’architecture et eco-construction

Rue des Colombiers Château Chantelys Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Dans le cadre des JEP et de l’exposition la paille dans tous ces états l’architecte Cyrille Cevaer.

Pour les JEP et dans le cadre de l’exposition la paille dans tous ces états l’architecte Cyrille Cevaer sera présent pour vous parler de ses recherches qu’il mène sur une architecture soutenable et des systèmes constructifs écoconçus.

Ses travaux excluent l’usage de produits pétroliers et privilégient des matériaux locaux, recyclés, démontables et à faible impact carbone.

Les constructions doivent être simples à mettre en œuvre, adaptées aux chantiers difficiles et limiter l’imperméabilisation des sols.

Elles doivent répondre au climat sans recours à la domotique ni à la climatisation mécanique, grâce à une régulation thermique naturelle. .

Rue des Colombiers Château Chantelys Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 02 12 92 chantelys@orange.fr

English : JEP 2025 l’architecture et eco-construction

German :

Italiano :

Espanol : JEP 2025 l’architecture et eco-construction

L’événement JEP 2025 l’architecture et eco-construction Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Médoc-Vignoble