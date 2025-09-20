JEP 2025 L’ART ROMAN DANS LE MINERVOIS Azille

JEP 2025 L’ART ROMAN DANS LE MINERVOIS

24 All. Pol Lapeyre Azille Aude

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Conférence de M. Bonnerie L’art roman dans le Minervois

Présentation illustrée par un diaporama

Durée 1h30

Lieu grande salle de la mairie (à confirmer)

Suivi d’un repas convivial

Pique-nique tiré du sac dans la cour du point info touristique

24 All. Pol Lapeyre Azille 11700 Aude Occitanie +33 4 68 91 40 08

English :

Lecture by M. Bonnerie: « Romanesque art in the Minervois »

Presentation illustrated by a slide show

Duration: 1h30

Venue: town hall (to be confirmed)

Followed by a convivial meal

Packed lunch in the courtyard of the tourist information office

German :

Vortrag von M. Bonnerie: « Die romanische Kunst im Minervois »

Durch eine Diashow illustrierter Vortrag

Dauer: 1,5 Std

Ort: Großer Saal des Rathauses (noch zu bestätigen)

Anschließend geselliges Essen

Picknick aus dem Rucksack im Hof des Touristeninfopunkts

Italiano :

Conferenza di M. Bonnerie: « L’arte romanica nel Minervois »

Presentazione illustrata da una proiezione di diapositive

Durata: 1h30

Luogo: sala grande del municipio (da confermare)

Seguito da un pranzo conviviale

Pranzo al sacco nel cortile dell’ufficio informazioni turistiche

Espanol :

Conferencia de M. Bonnerie: « El arte románico en el Minervois »

Presentación ilustrada con diapositivas

Duración: 1h30

Lugar: gran sala del ayuntamiento (por confirmar)

A continuación, comida de hermandad

Almuerzo para llevar en el patio de la oficina de turismo

