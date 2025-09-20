JEP 2025 L’ART ROMAN DANS LE MINERVOIS Azille
JEP 2025 L’ART ROMAN DANS LE MINERVOIS
24 All. Pol Lapeyre Azille Aude
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Conférence de M. Bonnerie L’art roman dans le Minervois
Présentation illustrée par un diaporama
Durée 1h30
Lieu grande salle de la mairie (à confirmer)
Suivi d’un repas convivial
Pique-nique tiré du sac dans la cour du point info touristique
24 All. Pol Lapeyre Azille 11700 Aude Occitanie +33 4 68 91 40 08
English :
Lecture by M. Bonnerie: « Romanesque art in the Minervois »
Presentation illustrated by a slide show
Duration: 1h30
Venue: town hall (to be confirmed)
Followed by a convivial meal
Packed lunch in the courtyard of the tourist information office
German :
Vortrag von M. Bonnerie: « Die romanische Kunst im Minervois »
Durch eine Diashow illustrierter Vortrag
Dauer: 1,5 Std
Ort: Großer Saal des Rathauses (noch zu bestätigen)
Anschließend geselliges Essen
Picknick aus dem Rucksack im Hof des Touristeninfopunkts
Italiano :
Conferenza di M. Bonnerie: « L’arte romanica nel Minervois »
Presentazione illustrata da una proiezione di diapositive
Durata: 1h30
Luogo: sala grande del municipio (da confermare)
Seguito da un pranzo conviviale
Pranzo al sacco nel cortile dell’ufficio informazioni turistiche
Espanol :
Conferencia de M. Bonnerie: « El arte románico en el Minervois »
Presentación ilustrada con diapositivas
Duración: 1h30
Lugar: gran sala del ayuntamiento (por confirmar)
A continuación, comida de hermandad
Almuerzo para llevar en el patio de la oficina de turismo
