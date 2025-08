JEP 2025 LE 26 RIQUET (ANCIENNE CCI) Béziers

JEP 2025 LE 26 RIQUET (ANCIENNE CCI) Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LE 26 RIQUET (ANCIENNE CCI)

26 Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ancien hôtel particulier devenu CCI, réaménagé en 2020. Redécouvrez le grand hall, la salle de la bourse, et une exposition photo sur le chantier. Visites accompagnées proposées.

Construit au XIXe siècle par la famille Andoque de Sériège, cet ancien hôtel particulier a connu de nombreuses transformations. Remanié au XXe siècle pour accueillir la chambre de commerce et d’industrie de Béziers–Saint-Pons, il a été entièrement repensé en 2020. Il abrite désormais bureaux, commerces et logements.

Les visiteurs sont invités à redécouvrir le grand hall et la salle de la bourse, remis en valeur dans leurs volumes d’origine.

Une exposition de photographies retrace le chantier d’aménagement, et des visites accompagnées permettent d’en explorer l’histoire et la réhabilitation. .

+33 4 67 36 80 47

English:

Former mansion now the CCI, to be redeveloped in 2020. Rediscover the Grand Hall, the Salle de la Bourse, and a photo exhibition on the construction site. Guided tours available.

German:

Ehemaliges Herrenhaus, das zur ITC wurde und 2020 umgebaut wird. Entdecken Sie die große Halle, den Börsensaal und eine Fotoausstellung über die Baustelle neu. Begleitete Besichtigungen werden angeboten.

Italian:

L’ex casa comunale, oggi sede dell’ICC, sarà riqualificata nel 2020. Riscoprite la sala principale, la sala della borsa e una mostra fotografica sul cantiere. Sono disponibili visite guidate.

Spanish:

La antigua casa de la ciudad, ahora CCI, será remodelada en 2020. Redescubra el vestíbulo principal, la sala de la Bolsa y una exposición fotográfica sobre la obra. Visitas guiadas disponibles.

