JEP 2025 Le château de Peufeilhoux Peufeilhoux Vallon-en-Sully

Peufeilhoux Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Dimanche 2025-09-21 13:00:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

2025-09-21

Venez assistez à des concerts de différents styles de musique, suivi d’animations équestres, d’une visite du château à la bougie et d’un grand feu d’artifice de 30 minutes.

Peufeilhoux Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 20 24 floridian@orange.fr

English :

Enjoy a variety of musical styles, followed by equestrian entertainment, a candlelit tour of the château and a 30-minute fireworks display.

German :

Erleben Sie Konzerte verschiedener Musikstile, gefolgt von Reitvorführungen, einer Schlossbesichtigung bei Kerzenlicht und einem großen 30-minütigen Feuerwerk.

Italiano :

Venite a godervi i concerti di diversi stili musicali, seguiti da intrattenimento equestre, da un tour a lume di candela del castello e da uno spettacolo pirotecnico di 30 minuti.

Espanol :

Venga a disfrutar de conciertos de diferentes estilos musicales, seguidos de espectáculos ecuestres, una visita al castillo a la luz de las velas y un espectáculo pirotécnico de 30 minutos.

