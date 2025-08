JEP 2025 LE CIMETIÈRE VIEUX Béziers

JEP 2025 LE CIMETIÈRE VIEUX Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LE CIMETIÈRE VIEUX

Avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le Cimetière Vieux, jardin méditerranéen et musée à ciel ouvert, dévoile ses tombes monumentales et sculptures funéraires lors de visites guidées du patrimoine.

Le Cimetière Vieux est le Père Lachaise biterrois . Il abrite les sépultures des grandes familles, des artistes et figures marquantes de Béziers. Véritable jardin méditerranéen ponctué de cyprès et de terrasses, il évoque aussi un musée en plein air, avec ses sculptures de pleureuses et ses tombes monumentales.

Des visites accompagnées permettent de découvrir une sélection de sépultures remarquables, tant par leur valeur historique que par leur richesse architecturale. .

Avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

The Cimetière Vieux, a Mediterranean garden and open-air museum, unveils its monumental tombs and funerary sculptures on guided heritage tours.

German :

Der Cimetière Vieux, ein mediterraner Garten und Freilichtmuseum, enthüllt seine monumentalen Gräber und Grabskulpturen im Rahmen von Führungen durch das Kulturerbe.

Italiano :

Il Cimetière Vieux, giardino mediterraneo e museo all’aperto, svela le sue tombe monumentali e le sculture funerarie con visite guidate al patrimonio.

Espanol :

El Cimetière Vieux, jardín mediterráneo y museo al aire libre, descubre sus tumbas monumentales y esculturas funerarias en visitas guiadas por el patrimonio.

L’événement JEP 2025 LE CIMETIÈRE VIEUX Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE