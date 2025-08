JEP 2025 LE CIRDOC INSTITUT OCCITAN DE CULTURA Béziers

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Exposition photo « Camargo » d’Alice Traisnel sur les éleveurs de taureaux en Camargue, conférence sur la flore dans l’art occitan et visite guidée de l’exposition sur inscription.

Une invitation au voyage en terres camarguaises avec « Camargo », l’exposition photographique d’Alice Traisnel, qui nous plonge dans le quotidien des éleveurs de taureaux. En complément, une conférence de l’ethnobotaniste Josiane Ubaud abordera la place de la flore dans les arts décoratifs occitans, des façades aux faïences en passant par les tissus et les plaques de cabanons. Enfin une visite guidée de l’exposition « Camargo » vous offrira un éclairage sensible sur ce travail photographique.

Au programme

– de 10h à 18h visite libre de l’exposition « Camargo »

– à 10h30 conférence de Josiane Ubaud, ethnobotaniste, sur inscription.

– à 14h30 visite guidée de l’exposition « Camargo », sur inscription. .

+33 4 67 11 85 13

English :

Alice Traisnel?s « Camargo » photo exhibition on bull breeders in the Camargue, lecture on flora in Occitan art and guided tour of the exhibition (registration required).

German :

Fotoausstellung « Camargo » von Alice Traisnel über die Stierzüchter in der Camargue, Vortrag über die Flora in der okzitanischen Kunst und geführte Besichtigung der Ausstellung (Anmeldung erforderlich).

Italiano :

La mostra fotografica « Camargo » di Alice Traisnel sugli allevatori di tori in Camargue, una conferenza sulla flora nell’arte occitana e una visita guidata alla mostra (iscrizione obbligatoria).

Espanol :

Exposición fotográfica « Camargo » de Alice Traisnel sobre los criadores de toros en Camarga, charla sobre la flora en el arte occitano y visita guiada a la exposición (inscripción obligatoria).

