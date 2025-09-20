JEP 2025 Le jardin public fête ses 100 ans ! Jardin public Saintes

JEP 2025 Le jardin public fête ses 100 ans !

Jardin public Saintes samedi 20 septembre 2025.

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Entre les journées du patrimoine et l’année anniversaire, ce sont deux belles occasions pour découvrir, célébrer et profiter du jardin public!

Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

English :

Between Heritage Days and the anniversary year, these are two great opportunities to discover, celebrate and enjoy the public garden!

German :

Zwischen den Tagen des Kulturerbes und dem Jubiläumsjahr sind dies zwei gute Gelegenheiten, den öffentlichen Garten zu entdecken, zu feiern und zu genießen!

Italiano :

Tra le Giornate del Patrimonio e l’anno dell’anniversario, queste sono due grandi opportunità per scoprire, celebrare e godere del giardino pubblico!

Espanol :

Entre las Jornadas del Patrimonio y el año del aniversario, son dos grandes oportunidades para descubrir, celebrar y disfrutar del jardín público

