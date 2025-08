JEP 2025 LE LYCÉE DU SACRÉ COEUR Béziers

JEP 2025 LE LYCÉE DU SACRÉ COEUR Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LE LYCÉE DU SACRÉ COEUR

23 Rue Ermengaud Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ancien refuge et écoles du XIXe siècle, le lycée ouvre ses portes pour des visites guidées au cœur de son riche passé historique.

En 1834, le père Gailhac ouvre au 21 rue Ermengaud un refuge destiné aux prostituées, baptisé le Bon Pasteur. En 1851, il fonde au n°23 le Cours Saint-Jean, une école pour jeunes filles issues de milieux aisés, confiée aux sœurs de la congrégation du Sacré-Cœur de Marie. En 1855, le père Martin crée l’École du Sacré-Cœur, boulevard d’Angleterre, cette fois pour les garçons.

Aujourd’hui, le lycée professionnel privé Le Sacré-Cœur regroupe les bâtiments de ces deux anciens établissements. À l’occasion des Journées du Patrimoine, des visites guidées du lycée sont proposées pour découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de l’éducation à Béziers.

Entrée libre. .

23 Rue Ermengaud Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Formerly a 19th-century refuge and school, the Lycée opens its doors for guided tours of its rich historical past.

German :

Die ehemalige Zufluchtsstätte und Schulen aus dem 19. Jahrhundert öffnen ihre Türen für Führungen durch ihre reiche historische Vergangenheit.

Italiano :

Ex rifugio e scuola del XIX secolo, il Lycée apre le porte ai visitatori per visite guidate al suo ricco passato storico.

Espanol :

Antiguo refugio y escuela del siglo XIX, el Liceo abre sus puertas a los visitantes para visitas guiadas a su rico pasado histórico.

L’événement JEP 2025 LE LYCÉE DU SACRÉ COEUR Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE