JEP 2025 LE LYCÉE HENRI IV Béziers

JEP 2025 LE LYCÉE HENRI IV Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LE LYCÉE HENRI IV

1 Rue Ignace Brunel Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ancien collège jésuite fondé en 1598, reconstruit au XXe siècle. Visites commentées et exposition de sculptures dans la cour d’honneur avec l’Amicale et la galerie Dupré&Dupré.

Fondé en 1598 comme collège de Jésuites, l’établissement est fermé en 1793. Au début du XXe siècle, les bâtiments sont reconstruits selon l’architecture des grands lycées parisiens. Parmi ses anciens élèves Jean Magrou, Jean Moulin ou encore Edgar Faure.

Des visites commentées des locaux sont proposées par l’Amicale des anciens élèves et personnels du lycée.

Dans la cour d’honneur, deux sculptures de Lionel Laussedat sont présentées en partenariat avec Dupré&Dupré_gallery, offrant un dialogue entre patrimoine et création contemporaine. .

1 Rue Ignace Brunel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Former Jesuit college founded in 1598, rebuilt in the 20th century. Guided tours and sculpture exhibition in the main courtyard with the Amicale and the Dupré&Dupré gallery.

German :

Ehemaliges Jesuitenkolleg, das 1598 gegründet und im 20. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde. Kommentierte Besichtigungen und Skulpturenausstellung im Ehrenhof mit der Amicale und der Galerie Dupré&Dupré.

Italiano :

Ex collegio gesuita fondato nel 1598, ricostruito nel XX secolo. Visite guidate e mostra di sculture nel cortile principale con l’Amicale e la galleria Dupré&Dupré.

Espanol :

Antiguo colegio jesuita fundado en 1598, reconstruido en el siglo XX. Visitas guiadas y exposición de esculturas en el patio principal con la Amicale y la galería Dupré&Dupré.

L’événement JEP 2025 LE LYCÉE HENRI IV Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE