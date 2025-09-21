JEP 2025 LE MOYEN AGE DE LA TERRE À LA GUERRE Fanjeaux
JEP 2025 LE MOYEN AGE DE LA TERRE À LA GUERRE Fanjeaux dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 LE MOYEN AGE DE LA TERRE À LA GUERRE
Fanjeaux Aude
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Voyagez au temps des chevaliers grâce à l’exposition Le Moyen Âge de la terre à la guerre de Véronique et Bernard Calmet. Ces deux passionnés vous présenteront tous les aspects de la vie quotidienne médiévale à travers une impressionnante collection d’objets divers et variés. Une visite ludique et originale que vous enfants adoreront !
Entrée gratuite. Tout âge.
Fanjeaux 11270 Aude Occitanie bernardcalmet@wanadoo.fr
English :
Travel back to the time of the knights with Véronique and Bernard Calmet?s exhibition « Le Moyen Âge: de la terre à la guerre » (« The Middle Ages: from land to war »). These two enthusiasts will show you all aspects of medieval daily life through an impressive collection of diverse objects. A fun and original visit that your children will love!
Free admission. All ages.
German :
Reisen Sie mit der Ausstellung « Le Moyen Âge: de la terre à la guerre » von Véronique und Bernard Calmet in die Zeit der Ritter. Diese beiden leidenschaftlichen Sammler zeigen Ihnen anhand einer beeindruckenden Sammlung verschiedenster Objekte alle Aspekte des mittelalterlichen Alltagslebens. Ein spielerischer und origineller Besuch, den Ihre Kinder lieben werden!
Der Eintritt ist frei. Alle Altersgruppen.
Italiano :
Fate un viaggio all’epoca dei cavalieri con la mostra di Véronique e Bernard Calmet « Il Medioevo: dalla terra alla guerra ». Questi due appassionati vi mostreranno tutti gli aspetti della vita quotidiana nel Medioevo attraverso un’impressionante collezione di una grande varietà di oggetti. Una visita divertente e originale che piacerà ai vostri bambini!
Ingresso libero. Per tutte le età.
Espanol :
Viaje a la época de los caballeros con la exposición de Véronique y Bernard Calmet « La Edad Media: de la tierra a la guerra ». Estos dos apasionados le mostrarán todos los aspectos de la vida cotidiana en la Edad Media a través de una impresionante colección de objetos muy variados. Una visita divertida y original que encantará a sus hijos
Entrada gratuita. Todos los públicos.
