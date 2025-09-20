JEP 2025 Le Musée du Costume fête le patrimoine Lesparre-Médoc

JEP 2025 Le Musée du Costume fête le patrimoine

Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc Gironde

Le vêtement un patrimoine méconnu!

Voyage à travers l’Histoire, le temps d’un après-midi dans le musée pédagogique qui retrace l’Histoire du costume. Parmi les nombreux personnages grandeur nature, retrouvez entre autre, Victor Hugo et les Misérables, Léonard de Vinci, la Joconde ou encore Louis XIV et ses marquises.

Dans le cadre des journées du patrimoine entrée à 1/2 tarif pour les adultes et toujours gratuit pour les -16 ans. .

Allée du 8 Mai 1945 Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 02 59 99

