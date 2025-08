JEP 2025 LE MUSÉE FAYET Béziers

9 Rue du Capus Béziers Hérault

Le Musée Fayet présente les œuvres d’Injalbert et trois expos mêlant art japonais, calligraphie contemporaine et floraisons picturales de Gustave Fayet. Ateliers sur inscription.

Dans l’ancien hôtel particulier de Gustave Fayet, le Musée Fayet rend hommage au sculpteur Jean-Antoine Injalbert et accueille trois expositions remarquables cette saison.

« Gustave Fayet et le Japon » révèle la passion de l’artiste pour l’art japonais et l’influence de l’Extrême-Orient sur sa peinture et ses recherches plastiques.

« Carte blanche à Maaya Wakasugi » donne la parole à un calligraphe japonais contemporain, qui tisse des liens entre formes artistiques orientales et occidentales.

« Hallucinations florales » propose un parcours poétique autour des motifs floraux de Fayet, présenté sur les grilles du Plateau des Poètes.

Au programme

Samedi et dimanche de 10h à 18h visites libres des expostions

Samedi à 12h30 Inauguration de l’exposition « Carte Blanche à Maaya Wakasugi »

Samedi et dimanche à 11h et 15h ateliers de calligraphie animés par Maaya Wakasugi sur inscription. .

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

The Musée Fayet presents works by Injalbert and three exhibitions combining Japanese art, contemporary calligraphy and Gustave Fayet?s pictorial florals. Registration required for workshops.

German :

Das Fayet-Museum präsentiert die Werke von Injalbert und drei Ausstellungen, die japanische Kunst, zeitgenössische Kalligraphie und die malerischen Blüten von Gustave Fayet miteinander verbinden. Workshops nach Anmeldung.

Italiano :

Il Musée Fayet presenta opere di Injalbert e tre mostre che combinano l’arte giapponese, la calligrafia contemporanea e i fiori pittorici di Gustave Fayet. Per i laboratori è necessaria l’iscrizione.

Espanol :

El museo Fayet presenta obras de Injalbert y tres exposiciones que combinan el arte japonés, la caligrafía contemporánea y las flores pictóricas de Gustave Fayet. Inscripción obligatoria para los talleres.

