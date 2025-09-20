JEP 2025 Le Salon Panissal Villefranche-de-Rouergue

Place de la Fontaine Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2025-09-20

2025-09-20

Causerie animée par Marie-Emilie Douat, présidente de la Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue.

Alors que certains Villefranchois souffrent toujours de privation quelques années après la Révolution française, quelques notables, pour se distraire, s’organisent pour créer un salon de jeux, dans une maison louée à un notable, le sieur Panissal. Cette maison sera plus tard acquise par la sainte-Famille. .

Talk by Marie-Emilie Douat, President of the Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue.

Causerie moderiert von Marie-Emilie Douat, Präsidentin der Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue (Gesellschaft der Freunde von Villefranche und dem unteren Rouergue).

Intervento di Marie-Emilie Douat, presidente della Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue.

Conferencia de Marie-Emilie Douat, Presidenta de la Société des Amis de Villefranche et du Bas Rouergue.

