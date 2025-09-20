JEP 2025 Le Sémaphore ouvre ses portes Sémaphore de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

JEP 2025 Le Sémaphore ouvre ses portes Sémaphore de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Le Sémaphore ouvre ses portes

Sémaphore de Piriac-sur-Mer Impasse du Sémaphore Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine (JEP 2025), le sémaphore de la pointe du Castelli, propriété de la Marine Nationale sur le territoire de la commune de Piriac, ouvre ses portes.

Ce sémaphore, initialement créé sous l’époque napoléonienne, est appelé le ‘’Sphinx’. Reconstruit en 1986, il constitue un des éléments de veille visuelle, radar et radio VHF sur le ruban atlantique.

Il a pour mission la Défense Maritime du Territoire, la sauvegarde de la vie humaine et la surveillance de l’environnement marin.

À visiter en famille pour compléter ses connaissances patrimoniales maritimes.

Inscription au préalable et obligatoire à l’office de tourisme de Piriac (exclusivement, en présentiel) à partir du lundi 18 août.

Conditions :

– Personnes originaire d’un pays européen ou d’un état membre de l’OTAN

– Majeur ou accompagnée, en bon état de santé

– Pas d’accès PMR (plusieurs étages)

– Pièce d’identité obligatoire .

Sémaphore de Piriac-sur-Mer Impasse du Sémaphore Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 59 87 semaphore-piriac.cdq.fct@intradef.gouv.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 Le Sémaphore ouvre ses portes Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44