JEP 2025 LE THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers

JEP 2025 LE THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LE THÉÂTRE MUNICIPAL

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ce théâtre à l’italienne, construit sous Louis-Philippe, a conservé son élégance d’origine. Un rare témoin de son époque à découvrir lors de visites commentées.

Édifié sous le règne de Louis-Philippe, ce théâtre à l’italienne est un joyau architectural du XIXe siècle. Il compte parmi les rares édifices de cette époque en France à avoir conservé son esthétique d’origine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Des visites commentées permettent d’explorer son histoire, son architecture et les secrets de sa scène, tout en admirant le raffinement de ses décors d’époque. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

This Italian-style theater, built under Louis-Philippe, has retained its original elegance. A rare witness to its era, discover it on guided tours.

German :

Dieses Theater im italienischen Stil wurde unter Louis-Philippe erbaut und hat seine ursprüngliche Eleganz bewahrt. Ein seltenes Zeugnis seiner Epoche, das Sie bei einer kommentierten Besichtigung entdecken können.

Italiano :

Questo teatro in stile italiano, costruito sotto Luigi Filippo, ha conservato l’eleganza originale. Raro testimone della sua epoca, è possibile scoprirlo con visite guidate.

Espanol :

Este teatro a la italiana, construido bajo Luis Felipe, ha conservado su elegancia original. Testigo excepcional de su época, puede descubrirlo en visitas guiadas.

L’événement JEP 2025 LE THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE