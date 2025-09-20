JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE Sigean
JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE Sigean samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE
Place de la Libération Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Corbières
Exposition L’Eau en Partage par Albret Cormary
.
Place de la Libération Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 41 59 89 museedescorbieres@sigean.fr
English :
European Heritage Days at the Musée du Corbières
L’Eau en Partage exhibition by Albret Cormary
German :
Europäische Tage des Kulturerbes im Musée du Corbières
Ausstellung L’Eau en Partage (Wasser teilen) von Albret Cormary
Italiano :
Giornate europee del patrimonio al Musée du Corbières
Mostra Sharing Water di Albret Cormary
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en el Museo de Corbières
Compartir el agua, exposición de Albret Cormary
L’événement JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE Sigean a été mis à jour le 2025-08-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi