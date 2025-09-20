JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE Sigean

JEP 2025 L’EAU EN PARTAGE Sigean samedi 20 septembre 2025.

Place de la Libération Sigean Aude

Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Corbières
Exposition L’Eau en Partage par Albret Cormary
Place de la Libération Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 41 59 89  museedescorbieres@sigean.fr

English :

European Heritage Days at the Musée du Corbières
L’Eau en Partage exhibition by Albret Cormary

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Musée du Corbières
Ausstellung L’Eau en Partage (Wasser teilen) von Albret Cormary

Italiano :

Giornate europee del patrimonio al Musée du Corbières
Mostra Sharing Water di Albret Cormary

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Museo de Corbières
Compartir el agua, exposición de Albret Cormary

