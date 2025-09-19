JEP 2025 LECTURES DE LETTRES D’UN SOLDAT MORT POUR LA FRANCE BESSAN Bessan

JEP 2025 LECTURES DE LETTRES D'UN SOLDAT MORT POUR LA FRANCE BESSAN

14 Rue de la Promenade Bessan Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le cadre de l’exposition » Bessan de la drôle de guerre à la libération » la Bibliothèque René Petit donne une lecture de lettres d’un soldat Mort pour la France.

Lecture de lettres de Ernest Miquel, Mort Pour La France, par la Bibliothèque Renée Petit pendant le vernissage de l’exposition le vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit

A 18h45

14 Rue de la Promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie laguilde2bessan@yahoo.fr

