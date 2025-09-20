JEP 2025 LES ARCHIVES AU FEMININ Carcassonne

JEP 2025 LES ARCHIVES AU FEMININ Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LES ARCHIVES AU FEMININ

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Visites les archives au féminin

Une découverte ludique et décalée des coulisses des Archives et de documents venant enrichir l’histoire des femmes dans l’Aude.

Départs réguliers de 10h à 16h. Pause méridienne de 12h30 à 14h. Dernier départ vers 16h.

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

English :

Les archives au féminin » tours

A playful, offbeat behind-the-scenes look at the Archives and documents enriching the history of women in Aude.

Regular departures from 10am to 4pm. Lunch break from 12:30 to 2pm. Last departure around 4pm.

German :

Besichtigungen « Das Archiv der Frauen »

Eine spielerische und schräge Entdeckungstour hinter die Kulissen des Archivs und von Dokumenten, die die Geschichte der Frauen im Departement Aude bereichern.

Regelmäßige Abfahrten von 10:00 bis 16:00 Uhr. Mittagspause von 12:30 bis 14:00 Uhr. Letzte Abfahrt gegen 16 Uhr.

Italiano :

Visite guidate « Donne negli archivi

Uno sguardo divertente e fuori dagli schemi agli archivi e ai documenti che arricchiscono la storia delle donne dell’Aude.

Partenze regolari dalle 10.00 alle 16.00. Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00. Ultima partenza intorno alle 16.00.

Espanol :

Visitas « Mujeres en los Archivos

Un recorrido divertido y original por los Archivos y los documentos que contribuyen a la historia de las mujeres de Aude.

Salidas regulares de 10.00 a 16.00 h. Pausa para comer de 12.30 a 14.00 h. Última salida hacia las 16 h.

