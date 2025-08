JEP 2025 LES ARÈNES ROMAINES Béziers

3 Place Saint-Cyr Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Explorez les arènes romaines de Béziers avec un guide et une tablette numérique un voyage immersif au cœur d’un amphithéâtre antique qui pouvait accueillir 14 000 spectateurs.

Redécouvrez les arènes romaines telles qu’elles étaient à l’époque grâce à une immersion numérique ! Aujourd’hui réduites à l’état de vestiges, elles pouvaient accueillir près de 14 000 spectateurs, et témoignent de l’importance de la civilisation romaine à Béziers. Une tablette numérique, accompagnée des explications d’un guide, vous permettra de visualiser la grandeur passée de ce lieu emblématique et d’en saisir tout le sens historique. .

Explore Béziers? Roman arena with a guide and digital tablet: an immersive journey to the heart of an ancient amphitheater that could seat 14,000 spectators.

Erkunden Sie die römischen Arenen von Béziers mit einem Führer und einem Tablet-PC: eine immersive Reise in das Herz eines antiken Amphitheaters, das 14.000 Zuschauern Platz bot.

Esplorate l’arena romana di Béziers con una guida e una tavoletta digitale: un viaggio immersivo nel cuore di un antico anfiteatro che poteva ospitare 14.000 spettatori.

Explore la arena romana de Béziers con un guía y una tableta digital: un viaje inmersivo al corazón de un antiguo anfiteatro con capacidad para 14.000 espectadores.

