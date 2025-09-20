JEP 2025 Les arènes Amphithéâtre gallo-romain Saintes

JEP 2025 Les arènes

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

(Re)découvrez les arènes à l’occasion des journées du patrimoine, à travers des visites libres, guidées ou des jeux en famille.

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85

English :

(Re)discover the arena on Heritage Days, with self-guided and guided tours, and family games.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Arena anlässlich der Tage des Kulturerbes durch freie Besichtigungen, Führungen oder Spiele für die ganze Familie.

Italiano :

(Ri)scoprite le arene durante le Giornate del Patrimonio, con visite autogestite, visite guidate e giochi per famiglie.

Espanol :

(Re)descubra los ruedos en las Jornadas del Patrimonio, con visitas autoguiadas, visitas guiadas y juegos en familia.

