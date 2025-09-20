JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal Mers-les-Bains

JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal Mers-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal

Mers-les-Bains Somme

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Une douzaine d’artisans d’art exposeront sur le front de mer potier, céramiste, raku, fileur de verre, graveur, perlier, coutelier…

Exposition vente démonstration.

Atelier de tournage en poterie (participation de 2 €)

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

A dozen craftsmen will be exhibiting on the waterfront: potter, ceramist, raku, glass spinner, engraver, beadworker, cutler…

Exhibition sale demonstration.

Pottery turning workshop (2? participation)

German :

Ein Dutzend Kunsthandwerker stellen an der Strandpromenade aus: Töpfer, Keramiker, Raku-Künstler, Glasspinner, Graveur, Perlenmacher, Messerschmied…

Ausstellung Verkauf Vorführung.

Töpferei-Workshop zum Drehen (Teilnahme 2?)

Italiano :

Una dozzina di artigiani esporranno sul lungomare: vasaio, ceramista, rakuista, filatore di vetro, incisore, perlinatore, coltellinaio…

Esposizione vendita dimostrazione.

Laboratorio di tornitura della ceramica (2? a pagamento)

Espanol :

Una docena de artesanos expondrán en el paseo marítimo: alfarero, ceramista, rakuero, hilandero de vidrio, grabador, abalatero, cuchillero…

Exposición venta demostración.

Taller de torneado de cerámica (¿con cargo de 2?)

