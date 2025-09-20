JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal Mers-les-Bains
JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal Mers-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Les Arts du Feu Terre Verre Métal
Mers-les-Bains Somme
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Une douzaine d’artisans d’art exposeront sur le front de mer potier, céramiste, raku, fileur de verre, graveur, perlier, coutelier…
Exposition vente démonstration.
Atelier de tournage en poterie (participation de 2 €)
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
A dozen craftsmen will be exhibiting on the waterfront: potter, ceramist, raku, glass spinner, engraver, beadworker, cutler…
Exhibition sale demonstration.
Pottery turning workshop (2? participation)
German :
Ein Dutzend Kunsthandwerker stellen an der Strandpromenade aus: Töpfer, Keramiker, Raku-Künstler, Glasspinner, Graveur, Perlenmacher, Messerschmied…
Ausstellung Verkauf Vorführung.
Töpferei-Workshop zum Drehen (Teilnahme 2?)
Italiano :
Una dozzina di artigiani esporranno sul lungomare: vasaio, ceramista, rakuista, filatore di vetro, incisore, perlinatore, coltellinaio…
Esposizione vendita dimostrazione.
Laboratorio di tornitura della ceramica (2? a pagamento)
Espanol :
Una docena de artesanos expondrán en el paseo marítimo: alfarero, ceramista, rakuero, hilandero de vidrio, grabador, abalatero, cuchillero…
Exposición venta demostración.
Taller de torneado de cerámica (¿con cargo de 2?)
