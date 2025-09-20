JEP 2025 : Les chapelles restaurées de l’église Saint-Séverin Église Saint-Séverin PARIS

JEP 2025 : Les chapelles restaurées de l’église Saint-Séverin Église Saint-Séverin PARIS samedi 20 septembre 2025.

Cinq chapelles ornées de peintures murales relatant les hauts faits de saints et de saintes (Jean, Geneviève, Joseph, Marie-Madeleine et Séverin) ont été récemment restaurées. Une occasion de découvrir l’histoire de ces personnages bibliques à travers des œuvre de peintres de renom et de comprendre le travail de restauration qui a été mené.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir les chapelles restaurées de l’église Saint-Séverin !

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit

Places limitées

Tout public.

Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin 75005 PARIS

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/369139/evenement/18655678/les-chapelles-restaurees-de-leglise-saint-severin-5e-arr#/events/18655678