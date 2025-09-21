JEP 2025 Les Gats Do Bourbonnais Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Saint-Victor

Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la Côté Saint-Victor Allier

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Exposition de minéraux, découverte atelier sabotier, exposition de vannerie, exposition d’instruments vielle et cornemuse, découverte du parc de la Dure, de costumes et chapeaux Bourbonnais

Locaux groupe Folklorique Les Gats Do Bourbonnais Chemin de la Côté Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 13 17 56 jeanmichelbouillaud03@gmail.com.com

English :

Mineral exhibition, clogmaker’s workshop, basketry exhibition, bagpipe and hurdy-gurdy instrument exhibition, Dure park, Bourbonnais costumes and hats

German :

Mineralienausstellung, Entdeckung der Holzschuhmacherwerkstatt, Korbflechtereiausstellung, Ausstellung von Drehleier- und Dudelsackinstrumenten, Entdeckung des Parks der Dure, Trachten und Hüte aus dem Bourbonnais

Italiano :

Mostra di minerali, laboratorio di zoccolificio, mostra di cesteria, esposizione di strumenti a ghironda e cornamusa, scoperta del parco di Dure, costumi e cappelli Bourbonnais

Espanol :

Exposición de minerales, taller de zuecos, exposición de cestería, exposición de instrumentos de zanfona y gaita, descubrimiento del parque de Dure, trajes y sombreros de Bourbonnais

