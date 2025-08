JEP 2025 LES HALLES Béziers

JEP 2025 LES HALLES Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 LES HALLES

Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Rencontrez un archéologue et découvrez les avancées des recherches archéologiques grâce à des temps d’échange passionnants, organisés tout au long de la journée.

Devant la salle de séminaire, un archéologue vous accueille pour partager les dernières avancées des recherches en cours. Une occasion unique de découvrir les coulisses de l’archéologie et de poser toutes vos questions à un spécialiste du terrain. .

Place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Meet an archaeologist and find out about the latest advances in archaeological research, thanks to fascinating discussions organized throughout the day.

German :

Treffen Sie einen Archäologen und erfahren Sie mehr über die Fortschritte der archäologischen Forschung in spannenden Gesprächen, die den ganzen Tag über stattfinden.

Italiano :

Incontrate un archeologo e scoprite i progressi della ricerca archeologica grazie a una serie di affascinanti dibattiti organizzati nel corso della giornata.

Espanol :

Conozca a un arqueólogo y descubra los avances de la investigación arqueológica gracias a una serie de fascinantes debates organizados a lo largo del día.

L’événement JEP 2025 LES HALLES Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE