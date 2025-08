JEP 2025 » Les Journées de la Fleur Française », un patrimoine culturel et floral à découvrir Cusset

JEP 2025 » Les Journées de la Fleur Française », un patrimoine culturel et floral à découvrir

Cusset Allier

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Connaissez-vous ce rendez-vous annuel célébrant « LA » Fleur Française ? A l’occasion de ce week-end patrimonial, venez rencontrer Aurélie Fradin, fleuriste œuvrant pour l’artisanat d’art français et la floriculture locale. Démonstration, visite, atelier…

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

English :

Have you heard of this annual event celebrating « THE » French flower? Come and meet Aurélie Fradin, a florist who promotes French arts and crafts and local floriculture. Demonstration, tour, workshop…

German :

Kennen Sie dieses jährliche Treffen, bei dem « DIE » französische Blume gefeiert wird? An diesem Wochenende treffen Sie Aurélie Fradin, eine Floristin, die sich für das französische Kunsthandwerk und die lokale Blumenzucht einsetzt. Vorführung, Besichtigung, Workshop…

Italiano :

Avete sentito parlare di questo evento annuale che celebra « IL » fiore francese? Venite a conoscere Aurélie Fradin, una fiorista che lavora per promuovere l’artigianato francese e la floricoltura locale. Dimostrazione, tour, workshop…

Espanol :

¿Ha oído hablar de este acontecimiento anual que celebra « LA » flor francesa? Venga a conocer a Aurélie Fradin, florista que trabaja para promover la artesanía francesa y la floricultura local. Demostración, visita, taller…

