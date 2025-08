JEP 2025 LES OSTALS Béziers

10 Rue du Capus Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les Ostals rouvrent leurs arches médiévales ! Redécouvrez ce lieu emblématique du Capus avec des visites guidées et profitez du nouveau bistrot. Histoire et convivialité au rendez-vous.

Au cœur du Plan du Capus, Les Ostals incarnent un morceau vivant de l’histoire biterroise. Au Moyen Âge, ce quartier animé mêlait maisons, ruelles, habitants et bétail. À la Renaissance, les arches passantes sont murées et deux hôtels particuliers y sont construits.

En 2025, l’aventure se poursuit avec la réouverture de ces arches médiévales. Venez découvrir l’avancée du projet, profiter d’un moment convivial au bistrot fraîchement ouvert, et explorer l’histoire des lieux à travers de courtes visites guidées accessibles à tous, enfants compris. .

10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

The Ostals reopen their medieval arches! Rediscover this emblematic Capus site with guided tours and enjoy the new bistro. History and conviviality await you.

German :

Die Ostals öffnen wieder ihre mittelalterlichen Bögen! Entdecken Sie diesen symbolträchtigen Ort des Capus mit geführten Besichtigungen neu und genießen Sie das neue Bistro. Geschichte und Geselligkeit sind hier an der Tagesordnung.

Italiano :

Gli Ostali riaprono i loro archi medievali! Riscoprite questo luogo emblematico di Capus con visite guidate e godetevi il nuovo bistrot. Storia e convivialità vi aspettano.

Espanol :

¡Los Ostales reabren sus arcos medievales! Redescubra este emblemático lugar de Capus con visitas guiadas y disfrute del nuevo bistró. Historia y convivencia le esperan.

L’événement JEP 2025 LES OSTALS Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE