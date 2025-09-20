JEP 2025 : Les peintures murales restaurées de l’église Notre-Dame-de-Lorette Église Notre-Dame-de-Lorette Paris

Au XIXe siècle, les artistes utilisent la cire en peinture murale et son emploi est attesté pour la première fois sur l’ensemble d’un décor monumental dans cette église. La restauration des peintures de trois chapelles sera l’occasion de comprendre les techniques des peintres mais également de découvrir le travail de restauration qui a récemment été mené.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir les peintures murales de l’église Notre-Dame-de-Lorette !

Église Notre-Dame-de-Lorette 18 Rue de Châteaudun 75009 Paris

