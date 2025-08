JEP 2025 « Les petites histoires de nos rues » Parcours découverte dans les rues cussétoises Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière RDV à la Tour Prisonnière Cusset

Samedi 2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Le Comité de Quartier Cœur de Ville revient cette année avec « les petites histoires de nos rues ». Cette balade pédestre, accompagnée d’un livret tout spécialement conçu pour l’occasion, sera idéale pour découvrir l’histoire des anciennes rues de Cusset.

English :

The Comité de Quartier C?ur de Ville is back this year with « les petites histoires de nos rues ». This walking tour, accompanied by a booklet specially designed for the occasion, will be ideal for discovering the history of Cusset’s old streets.

German :

Das Comité de Quartier C?ur de Ville kehrt dieses Jahr mit « Les petites histoires de nos rues » (Die kleinen Geschichten unserer Straßen) zurück. Dieser Spaziergang, der von einem speziell für diesen Anlass erstellten Büchlein begleitet wird, ist ideal, um die Geschichte der alten Straßen von Cusset zu entdecken.

Italiano :

Il Comité de Quartier C?ur de Ville torna quest’anno con « les petites histoires de nos rues ». Questa passeggiata, accompagnata da un libretto realizzato appositamente per l’occasione, sarà il modo ideale per scoprire la storia delle vecchie strade di Cusset.

Espanol :

El Comité de Quartier Cœur de Ville vuelve este año con « les petites histoires de nos rues ». Este paseo, acompañado de un folleto especialmente diseñado para la ocasión, será una forma ideal de descubrir la historia de las antiguas calles de Cusset.

