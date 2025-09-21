JEP 2025 LES SCULPTURES DU MAÎTRE DE CABESTANY Rieux-Minervois

4 Place Général Bousquet Rieux-Minervois Aude

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Conférence par Yves Escape (Association des Œuvres du Maître de Cabestany)

Suivie d’une visite commentée de l’église Sainte-Marie, à la découverte des trésors sculptés de ce chef-d’œuvre roman.

4 Place Général Bousquet Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15

English :

Lecture by Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)

Followed by a guided tour of the church of Sainte-Marie, to discover the sculpted treasures of this Romanesque masterpiece.

German :

Vortrag von Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)

Anschließend kommentierte Besichtigung der Kirche Sainte-Marie, um die Skulpturenschätze dieses romanischen Meisterwerks zu entdecken.

Italiano :

Conferenza di Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)

Visita guidata della chiesa di Sainte-Marie, per scoprire i tesori scolpiti di questo capolavoro romanico.

Espanol :

Conferencia de Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)

Seguida de una visita guiada a la iglesia de Sainte-Marie, para descubrir los tesoros esculpidos de esta obra maestra del románico.

