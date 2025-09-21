JEP 2025 LES SCULPTURES DU MAÎTRE DE CABESTANY Rieux-Minervois
JEP 2025 LES SCULPTURES DU MAÎTRE DE CABESTANY
4 Place Général Bousquet Rieux-Minervois Aude
Début : 2025-09-21 15:00:00
2025-09-21
Conférence par Yves Escape (Association des Œuvres du Maître de Cabestany)
Suivie d’une visite commentée de l’église Sainte-Marie, à la découverte des trésors sculptés de ce chef-d’œuvre roman.
English :
Lecture by Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)
Followed by a guided tour of the church of Sainte-Marie, to discover the sculpted treasures of this Romanesque masterpiece.
German :
Vortrag von Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)
Anschließend kommentierte Besichtigung der Kirche Sainte-Marie, um die Skulpturenschätze dieses romanischen Meisterwerks zu entdecken.
Italiano :
Conferenza di Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)
Visita guidata della chiesa di Sainte-Marie, per scoprire i tesori scolpiti di questo capolavoro romanico.
Espanol :
Conferencia de Yves Escape (Association des ?uvres du Maître de Cabestany)
Seguida de una visita guiada a la iglesia de Sainte-Marie, para descubrir los tesoros esculpidos de esta obra maestra del románico.
