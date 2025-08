JEP 2025 Les Souterrains de Cusset en mode « visite libre » Cusset

JEP 2025 Les Souterrains de Cusset en mode « visite libre » Cusset samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Les Souterrains de Cusset en mode « visite libre »

Place du Centenaire de la République ET Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Les souterrains de Cusset permettent, depuis maintenant plusieurs décennies, une totale immersion dans l’art militaire de la fin du XVe siècle. Parcours de visite ponctué de panneaux explicatifs dans les deux réseaux des souterrains. Visite libre.

.

Place du Centenaire de la République ET Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

English :

For several decades now, the underground passages at Cusset have offered visitors a total immersion in the military art of the late 15th century. A tour punctuated by explanatory panels in both underground networks. Free admission.

German :

Die unterirdischen Gänge von Cusset ermöglichen seit mehreren Jahrzehnten ein vollständiges Eintauchen in die militärische Kunst des späten 15. Jahrhunderts. Ein Rundgang mit erklärenden Schildern in den beiden unterirdischen Systemen. Freie Besichtigung.

Italiano :

Da alcuni decenni, i sotterranei del Cusset offrono ai visitatori la possibilità di immergersi nell’arte militare della fine del XV secolo. Una visita scandita da pannelli esplicativi nelle due reti sotterranee. Ingresso libero.

Espanol :

Desde hace varias décadas, los pasadizos subterráneos de Cusset ofrecen a los visitantes la posibilidad de sumergirse en el arte militar de finales del siglo XV. Recorrido puntuado por paneles explicativos en las dos redes subterráneas. Entrada gratuita.

L’événement JEP 2025 Les Souterrains de Cusset en mode « visite libre » Cusset a été mis à jour le 2025-07-28 par Vichy Destinations