JEP 2025 – L’Hôtel de Ville Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Quimper

JEP 2025 – L’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Finistère

Rdv. 44 place Saint-Corentin

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’hôtel de Ville

Visite Libre

Dimanche / 10h–18h

Parcourez les principaux espaces de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération tout en allant à la rencontre de l’équipe municipale. Profitez-en pour découvrir l’exposition Le musée des beaux-arts, toute une histoire ! réalisée par la conservation du musée avec le concours des Archives municipales de Quimper.

Visite Guidée

Dimanche / 10h

Avec cette visite guidée, ce sont tous les secrets historiques et patrimoniaux qui vous seront dévoilés par le guide-conférencier. Une belle occasion pour découvrir les salles de l’édifice et son monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

e-réservation*

Visite guidée par un guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire.

Durée : 1h30

Exposition Le Musée des Beaux-Arts, Toute Une Histoire !

Du 21 août au 26 septembre 2025

Samedi / 9h-12h

Dimanche / 10h-18h

Depuis sa création en 1872, le musée a connu plusieurs grandes étapes de transformation. Édifié pour accueillir le legs Silguy, il est l’œuvre de l’architecte Joseph Bigot, sur décision du conseil municipal et décret impérial de Napoléon III. Rénové une première fois dans les années 1970, puis profondément restructuré entre 1985 et 1993, il bénéficie aujourd’hui d’un vaste chantier de rénovation énergétique et de refonte de ses espaces. Ce parcours architectural, visible à travers les archives et quatorze œuvres emblématiques, illustre l’évolution continue d’un lieu patrimonial majeur.

Hôtel de Ville et d'agglomération – Quimper 44 place Saint-Corentin, 29000, Quimper

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper