Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Exposition à l’Hôtel de ville de Limoux « Limoux du Moyen Age à la fin du XIXe siècle ». Histoire(s) d’une ville marchande et d’industries. Artisanat du bois, industrie du cuir et du drap, orfèvrerie, chapellerie, début du négoce du vin et de la Blanquette. Exposition présentée du 19 septembre 2025 au 30 novembre 2025.

English :

Exhibition at Limoux Town Hall « Limoux from the Middle Ages to the end of the 19th century ». History(s) of a trading town and industries. Woodworking, the leather and cloth industries, goldsmiths, milliners, early wine and Blanquette trading. Exhibition presented from September 19, 2025 to November 30, 2025.

German :

Ausstellung im Rathaus von Limoux « Limoux du Moyen Age à la fin du XIXe siècle » (Limoux vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts). Geschichte(n) einer Handels- und Industriestadt. Holzhandwerk, Leder- und Tuchindustrie, Goldschmiedekunst, Hutmacherei, Beginn des Weinhandels und des Handels mit Blanquette. Die Ausstellung wird vom 19. September 2025 bis zum 30. November 2025 gezeigt.

Italiano :

Mostra presso il Municipio di Limoux « Limoux dal Medioevo alla fine del XIX secolo ». Storia di una città mercato e delle industrie. La lavorazione del legno, l’industria del cuoio e del tessuto, gli orafi, i cappellai, gli inizi del commercio del vino e della Blanquette. Esposizione dal 19 settembre 2025 al 30 novembre 2025.

Espanol :

Exposición en el Ayuntamiento de Limoux « Limoux de la Edad Media a finales del siglo XIX ». Historia(s) de una ciudad mercado e industrias. La carpintería, la industria del cuero y del paño, los orfebres, los sombrereros, los inicios del comercio del vino y de la blanqueta. Exposición del 19 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

L’événement JEP 2025 LIMOUX Limoux a été mis à jour le 2025-08-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin