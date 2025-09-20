JEP 2025 L’OPPIDUM PECH MAHO ET LE MUSÉE DES CORBIÈRES Sigean

Place de la Libération Sigean Aude

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Corbières

Visite commentée de l’Oppidum de Pech Maho et du Musée des Corbières de 9h00 à 12h

Rdv à 9h00 au Musée des Corbières.

Prévoir de bonnes chaussures, casquettes, crème solaire, bouteille d’eau pour la visite de l’Oppidum

.

Place de la Libération Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 41 59 89 museedescorbieres@sigean.fr

English :

European Heritage Days at the Musée du Corbières

Guided tour of the Pech Maho Oppidum and the Musée des Corbières from 9am to 12pm

Meet at 9:00 am at the Musée des Corbières.

Bring good shoes, caps, sun cream and a bottle of water for the visit to the Oppidum

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Museum von Corbières

Kommentierte Besichtigung des Oppidums von Pech Maho und des Musée des Corbières von 9:00 bis 12:00 Uhr

Treffpunkt: 9.00 Uhr am Musée des Corbières.

Bringen Sie gutes Schuhwerk, Mützen, Sonnencreme und eine Flasche Wasser für den Besuch des Oppidums mit

Italiano :

Giornate del Patrimonio Europeo al Museo delle Corbières

Visita guidata al Pech Maho Oppidum e al Musée des Corbières dalle 9.00 alle 12.00

Ritrovo alle 9 al Musée des Corbières.

Per la visita all’Oppidum portare scarpe buone, cappellino, crema solare e una bottiglia d’acqua

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Museo de Corbières

Visita guiada al Pech Maho Oppidum y al Museo de Corbières de 9:00 a 12:00 horas

Punto de encuentro a las 9 h en el Museo de Corbières.

Llevar buen calzado, gorra, crema solar y una botella de agua para la visita al Oppidum

L’événement JEP 2025 L’OPPIDUM PECH MAHO ET LE MUSÉE DES CORBIÈRES Sigean a été mis à jour le 2025-08-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi